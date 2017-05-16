زيدان : رونالدو حاسم .. و نافاس أنقذنا أمام إشبيلية

أكد المدير الفني لـ#ريال_مدريد، الفرنسي #زين_الدين_زيدان، أن كل من #كريستيانو_رونالدو، وكيلور نافاس، كانا مفتاح فوز فريقه على إشبيلية في مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم.

وسجل اللاعب البرتغالي هدفين، أحدهما بطريقة رائعة، في وقت كان يعاني فيه الفريق المدريدي كثيراً.

وقال زيدان، متحدثا عن النجم البرتغالي: “ماذا يمكن أن أقول، هو مختلف، الهدف يتحدث عن نفسه، كانت تمريرة جيدة للغاية من كروس، وبالإضافة إلى الهدف، هناك ما يقدمه حتى الآن، إنه موجود دائماً في اللحظات الحاسمة”.

وبسط إشبيلية سيطرته على المباراة، وتفوق على ريال مدريد في معظم فترات الشوط الأول، حيث كان لحارس المرمى كيلور نافاس، دوراً كبيراً في الزود عن مرماه في أكثر من مناسبة.

وتابع زيدان: “نافاس أيضاً مهم للغاية، كان عنصراً أساسياً في الفترة الماضية، وسيظل كذلك حتى النهاية كما هو الحال دائماً، خلال الـ 15 دقيقة التي عانينا فيها كان له دور في أكثر من مناسبة لإنقاذ الفريق”.( DPA )

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