صحيفة كاتالونية تتهجم على كريستيانو رونالدو

شنّت صحيفة كاتالونية مقربة من نادي #برشلونة هجوماً حاداً على اللاعب الدولي البرتغالي #كريستيانو_رونالدو، نجم نادي ريال مدريد بسبب قضايا التهرب الضريبي.

وعنونت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية تقريرها عن قضية رونالدو بـ “الفضيحة” وفق ما اوردت صحيفة إيلاف ، وقالت الصحيفة الكاتالونية أنه بعد مرور18 شهراً من قضية التهرب الضريبي لنجم مدريد، كريستيانو رونالدو، لا تزال التحقيقات في الظل على عكس ما يجري مع نجوم برشلونة.

وأشارت موندو ديبورتيفو” أن رونالدو تهرب عن دفع 150 مليون يورو تقريباً منذ عام 2011، وهذا يعد فضيحة للقضاء بسبب عدم وجود أي أحكام أو تركيز على الأمر بينما هناك نجوم آخرون يعانون من الاستدعاءات المتكررة.

وكان العديد نجوم نادي برشلونة، قد عانوا مؤخراً بسبب قضايا التهرب الضريبي في إسبانيا والتي أدت للحكم على الأرجنتينيين ليونيل ميسي وماسكيرانو والبرازيلي نيمار دا سيلفا بدفع غرامات ضخمة مع التهديد بالسجن

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