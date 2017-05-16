كافاني يسير على خطى إبراهيموفيتش

أحرز مهاجم #باريس_سان_جرمان والمنتخب الأوروغوياني، #إدينسون_كافاني، جائزة أفضل لاعب في فرنسا لهذا الموسم، استنادا إلى التصويت الذي شارك فيه نظراؤه.

وخلف كافاني زميله السابق في سان جرمان السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، الذي نال الجائزة ثلاث مرات أعوام 2013 و2014 و2016.

وتقدم لاعب نابولي الإيطالي السابق على صانع ألعاب موناكو البرتغالي برناردو سيلفا ومهاجم ليون ألكسندر لاكازيت، أفضل لاعب لعام 2015، وزميله في النادي الباريسي الإيطالي ماركو فيراتي.

واستحق كافاني الجائزة رغم فشل سان جرمان في إحراز لقب الدوري الذي ذهب لمصلحة موناكو للمرة الأولى منذ عام 2000، كونه يتصدر ترتيب الهدافين برصيد 35 هدفا وبفارق 9 أهداف عن أقرب ملاحقيه لاكازيت وفق ما اوردت قناة سكاي نيوز ، كما سجل 49 هدفا في 48 مباراة خاضها في جميع المسابقات هذا الموسم.

وما تزال هناك مباراتان لكافاني (المرحلة الثامنة والثلاثين الأخيرة من الدوري ونهائي كأس فرنسا) من أجل محاولة تحطيم الرقم القياسي لعدد الأهداف في موسم واحد والمسجل باسم إبراهيموفيتش (50 خلال موسم 2015-2016).

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