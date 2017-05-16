ماليزيا : العثور على ” سلاحف ” مهددة بالانقراض في شنطة سفر

تحقق الشرطة الماليزية اليوم في تهريب 330 سلحفاة حية قادمة من #مدغشقر، تم العثور عليها داخل عدد من الأقفاص بقسم الجمارك التابع لمطار كوالالمبور.

ونقلت وسائل الإعلام المحلية عن مصادر من الجمارك أن الشحنة جاءت على متن طائرة تابعة لخطوط الاتحاد الاماراتية في شنطة سفر ، وتضم 5 سلاحف من فصيلة “أنجونوكا” المهددة بالانقراض ، فيما تنتمي الـ 325 سلحفاة الأخرى إلى فصيلة “النجمة الهندية” الأليفة.

وقدّرت الشرطة الماليزية أن قيمة السلاحف المهربة قد تصل إلى نحو 1.2 مليون رنجت ماليزي (نحو 277 ألف و142 دولار/ 253 ألف و285 يورو)، وفقاً لوكالة أنباء “برناما” المحلية.

يشار إلى أن أغلب السلاحف من فصائل بحرية مهددة بالانقراض بسبب دمار السواحل وضغط السياح في الشواطئ وتلوث البحار والصيد غير المشروع. ( EFE )

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