ربما يندهش القارئ عندما يعرف ما هو نظام التشغيل الأكثر شعبية في العالم، إذ إنه يعتقد بالضرورة أن المنافسة تنحصر بين شركتي #مايكروسوفت و #أبل.

غير أن الدراسة الأحدث في هذا المجال، ومنذ شهر مارس الماضي وحتى الآن تشير إلى أن نظام التشغيل #أندرويد بات الأكثر شعبية على كافة المنصات وفق ما ذكرت قناة سكاي نيوز ، ليتجاوز حتى ويندوز الخاص بشركة مايكروسوفت، وذلك للمرة الأولى منذ طرح #غوغل لأندرويد.

ففي مارس الماضي، بلغت حصة أندرويد في سوق منصات التشغيل العالمية أكثر من 37.93 في المئة، متجاوا نظام ويندوز بفارق ضئيل للغاية، وتحديدا بفارق 0.02 في المئة فقط، بحسب بيانات صادرة عن “ستات كاونتر” المعني بخدمات تحليل الشبكة العنكبوتية.

وخلف هذين النظامين، وبمسافة كبيرة، يقبع نظاما التشغيل الخاصين بشركة أبل، “آي أوس أس” و”أو أس أكس”.

يشار إلى أن حصة نظام أندرويد في السوق عند طرحه قبل 5 سنوات لم تكن تتجاوز 2.4 في المئة، ما يعني أنه حقق قفزة كبيرة في السوق ، وفي ذلك الوقت كانت حصة ويندوز في السوق تتجاوز 80 في المئة.

على أي حال، يظل ويندوز ملك أنظمة التشغيل على أجهزة الكمبيوتر، لكن أندرويد يظل ملك أنظمة تشغيل الهواتف المحمولة والذكية بالتأكيد، إذ تصل حصته في سوق تلك الأجهزة إلى 71.5 في المئة.

عكس السير