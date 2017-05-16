مسؤول تركي يعلن عن إنشاء قاعدة عسكرية تركية في ريف حلب

قال مسؤول تركي، إن تركيا تخطط لإنشاء قاعدة عسكرية، في ريف حلب.

ونقلت صحيفة “حرييت” التركية، عن ويسي قايناق، نائب رئيس الوزراء التركي، يوم أمس الاثنين، قوله إن “الجيش التركي يواصل عمله من أجل إنشاء قاعدة عسكرية جديدة في سوريا بعلم من المجتمع الدولي، والقاعدة التي يتم التخطيط لها ستكون في تلة الشيخ عقيل غربي مدينة الباب، وهي موقع استراتيجي دارت فيه أعنف المعارك بين القوات التركية وداعش، وقتل خلالها 50 جندياً تركياً”.

وأضاف قيناق، بحسب ما ترجم عكس السير، أن 8 آلاف جندي تركي شاركوا في القتال بمدينة الباب في ذروة عملية “درع الفرات”، لكن الرقم الآن تقلص لـ 1500 فقط.

وتقوم تركيا، بحسب قيناق، بتدريب شرطة سورية وقوات أمن محلية لحفظ الأمن في المناطق التي سيطرت عليها فصائل الجيش الحر بدعم من الجيش التركي (درع الفرات).

وبالتزامن، تعمل تركيا على إنجاز مشاريع تنموية في المناطق المحررة بين اعزاز وجرابلس، لتصبح قابلة لإعادة استقرار المدنيين الذين فروا من داعش، فيها.

وذكر المسؤول التركي أن السوريين يعودون تدريجياً إلى منازلهم ويستعيدون حياتهم الطبيعية، مؤكداً أن ربع مليون سوري يحتاجون لحماية في المنطقة بين اعزاز وجرابلس.

عكس السير