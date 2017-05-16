ميركل : لا رابط بين الفوز بانتخابات محلية و تغيير سياسة اللجوء في ألمانيا

قالت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، الاثنين، بعد جلسات مع اللجان القيادية بحزبها بالعاصمة برلين إن ألمانيا “حققت إنجازاً إنسانياً كبيراً” باستقبال كثير من اللاجئين في عام 2015، لافتةً إلى أنه تم تنظيم الوضع بعد ذلك وتم مكافحة مهربي البشر من خلال اتفاق اللاجئين بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، وأشارت إلى أن الأمر يتعلق الآن بالدمج.

وأكدت أن تصريحها بأنه لا يمكن أن يتكرر عام كـ 2015 ولابد ألا يتكرر، لا يقلل من قيمة الإنجاز المشترك الذي يمكن اعتباره نوع من أنواع العلامة التجارية.

وأجابت ميركل بتحفظ على سؤالها عن الإسهام الذي قامت به بنفسها في أوجه النجاح التي حققها حزبها في هذه الولايات، وقالت إن القضايا السياسية المحلية كانت أمرا حاسما في ذلك.

ونفت ميركل الربط بين فوز حزبها في انتخابات ولاية شمال الراين ويستفاليا وتغيير سياسة اللجوء. (DPA)

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