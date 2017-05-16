ميسي يقترب من تجديد عقده مع برشلونة بـ ” أعلى راتب ” في العالم

كشف جوسيب فيفيس الناطق الرسمي لنادي #برشلونة الإسباني بأن المهاجم وهداف الفريق الأرجنتيني #ليونيل_ميسي، قد وافق على تمديد عقده مع النادي لما بعد شهر يونيو من عام 2018 ، مشيراً الى أن التوقيع سيكون خلال الأيام القليلة القادمة، مؤكداً في الوقت نفسه بأن إقامة مراسم التوقيع هي مسألة وقت فقط، نظراً لإرتباط الفريق برزنامة استحقاقات قوية تحتم عليه التركيز عليها في ما تبقى من منافسات الموسم .

وبحسب ما أوردته صحيفة “ذا صن” البريطانية، فإن ميسي وافق على الاستمرار مع فريق برشلونة بعدما قبل بالعرض المالي الذي تضمنه العقد الجديد، والذي يحصل بموجبه على راتب أسبوعي قدره 485 ألف جنيه إسترليني دون ضرائب أي أكثر نحو مليونين باوند شهرياً.

وبدوره، أكد جوردي ميستري نائب رئيس نادي الكتالوني هذه التصريحات بقوله :” أن كل شيء يسير مثلما يريده النادي في قضية ميسي، فتمديد عقده أصبح قريباً بحسب ما اوردت صحيفة إيلاف ، والإعلان عنه سيكون في الوقت المناسب من دون تعريض اللاعب لأي ضغوط في هذا الوقت من الموسم، حيث ان التركيز مطلوب لإنهاء الموسم بأفضل النتائج” .

هذا وينقضي العقد الحالي لميسي مع برشلونة في شهر يونيو من عام 2018 ، إذ تمنحه اللوائح الحق في مباشرة المفاوضات مع أي نادٍ يريده دون العودة لإدارته الحالية بداية من شهر يناير المقبل .

الجدير ذكره بأن تصريحات مسؤولي النادي الكتالوني قد جاءت بعد ضغوط مارسها زميلاه في الفريق البرازيلي نيمار دا سيلفا والأوروغوياني لويس سواريز عندما طالبا الإدارة بضرورة حسم تمديد عقد ميسي، كما انها تزامنت أيضاً مع القلق المتزايد لجماهير النادي بأن تأخير الإعلان عن التجديد ، قد يفتح الباب أمام إمكانية رحيل “البرغوث” عن “الكامب نو”، خاصة نحو مانشستر سيتي الذي رصد أموالاً ضخمة لانتدابه.

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