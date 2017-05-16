وكيل توريه : الرحيل عن السيتي سيكون قراراً صعباً

قال وكيل الإيفواري #يايا_توريه، ديمتري سيلوك ، إنه إذا عرض #مانشستر_سيتي الإنكليزي على لاعبه التمديد فإن رفض الأمر سيكون قراراً صعباً.

يشار إلى أن عقد اللاعب (34 عاماً) ينتهي بعد ستة أسابيع في 30 يونيو (حزيران) المقبل، ولم يعرض النادي عليه تمديده حتى الآن.

وصرح سيلوك: “لم يتصل أحد بنا.. قرأت الكثير من القصص حول عقد جديد وغيره، لكن لا أعرف حقاً.. المرة الأخيرة التي تحدثت مع سيتي كانت في مارس (آذار) الماضي بموناكو”.

وصرح الوكيل: “أمامنا فرص كثيرة.. لدى يايا عروض من عدة أندية.. عروض مثيرة للاهتمام من أندية تأهلت الموسم المقبل لدوري الأبطال، لكن مان سيتي له أهمية خاصة بالنسبة لتوريه، قدم الكثير له وستكون مسألة الرحيلة صعبة”.

يشار إلى أن توريه أصبح من العناصر الأساسية في الفريق هذا الموسم رغم الخلافات التي جمعته بمدربه الإسباني بيب غوارديولا في البداية. ( EFE )

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