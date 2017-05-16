يملك كل من #تشيلسي و #توتنهام ثلاثة أسماء في قائمة تضم 8 مرشحين، لنيل جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم، بينما كان مدربا الناديين ضمن قائمة مختصرة لأفضل مدرب.

ولاعب وسط تشيلسي، نغولو كانتي، أبرز المرشحين لنيل جائزة أفضل لاعب، بعدما نال أيضاً ثقة رابطة اللاعبين المحترفين ورابطة كتاب كرة القدم.

ويكمل الدولي البلجيكي إيدن هازارد، والمدافع الإسباني سيزار أزبيليكويتا مرشحي تشيلسي في القائمة، بينما يمثل المهاجم هاري كين، ولاعب الوسط ديلي آلي، والمدافع يان فيرتونن نادي توتنهام. ‭

‬وتضم القائمة أيضاً، أليكسيس سانشيز، وروميلو لوكاكو الذي يتصدر حاليا قائمة هدافي الدوري برصيد 24 هدفاً. ( reuters )

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