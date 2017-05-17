أسهم أوروبا تتراجع وسط مخاوف سياسية

نزلت الأسهم الأوروبية يوم الأربعاء وسط تراجع أسواق الأسهم العالمية مع تنامي المخاوف من التوترات السياسية في الولايات المتحدة ما دفع المستثمرين للبحث عن ملاذ آمن في الأسهم الدفاعية مثل شركات الاتصالات والمواد الغذائية والمشروبات.

ونزل المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.3 في المئة مع تراجع المؤشرات الرئيسية في المنطقة مقتفية أثر الأسهم العالمية والدولار نتيجة تصاعد القلق بشأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ويتجه المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني لإنهاء موجة صعود استمرت تسعة أيام ونزل من مستوى قياسي جديد مرتفع بلغه أمس الثلاثاء. غير أن سهم بنك لويدز ارتفع 0.9 في المئة بعد أن باعت الحكومة الأسهم المتبقية لها في البنك.

وهبط المؤشر داكس الألماني 0.8 في المئة وكاك الفرنسي 0.6 في المئة في بداية التعاملات. (REUTERS)

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