ألمانيا : إخلاء منطقة من السكان أثناء تفكيك قنبلة ضخمة تعود للحرب العالمية الثانية

أمضى سكان مدينة كريفلد في غرب ألمانيا ليل الثلاثاء خارج منازلهم بسبب قرار سريع من جانب السلطات بإبطال مفعول قنبلة تعود إلى الحرب العالمية الثانية عثر عليها في المدينة.

وعثر على القنبلة وهي من مخلفات الحرب ووزنها 250 كيلوجراما على عمق متر واحد فقط تحت سطح الأرض وذلك أثناء عملية حفر في دار سابقة لكبار السن، بحسب ما أعلنته إدارة الإطفاء المحلية في بيان لها صباح الأربعاء.

وتم استدعاء خبراء المفرقعات إلى موقع اكتشاف القنبلة الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي (18:00 بتوقيت غرينتش) وقرروا أن يتم إبطال مفعول القنبلة سريعا.

وأجبر نحو 500 شخص من السكان داخل دائرة نصف قطرها 100 متر على إخلاء المنطقة أثناء إبطال مفعول القنبلة.

وكانت السلطات في هانوفر قد أبطلت في 7 أيار/ مايو مفعول ثلاث قنابل كبيرة تعود إلى الحرب العالمية الثانية في ثاني أكبر عملية لإزالة ذخائر غير منفجرة في تاريخ البلاد، وتم إجلاء 50 ألف شخص أثناء تلك العملية. (DPA)

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