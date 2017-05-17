ألمانيا : تركيا شريك محوري في مواجهة التحديات بمجالي الأمن و السياسة الخارجية

قال المتحدث باسم الخارجية الألمانية مارتين شيفر، إن تركيا شريك محوري لكل من الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وأوروبا في مواجهة التحديات بمجالي الأمن والسياسة الخارجية.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده شيفر، اليوم الأربعاء، في العاصمة الألمانية برلين.

وأوضح شيفر، أنه من المحتمل أن تتناول الزيارة التي يجريها وزير خارجية بلاده سيغمار غابرييل، للولايات المتحدة، التوتر في العلاقات التركية الألمانية على خلفية منع نواب ألمان من زيارة جنود بلادهم

في قاعدة “إنجرليك” جنوبي تركيا، إلى جانب مكافحة تنظيم “داعش” الإرهابي.

وأضاف أن بلاده تتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا فيما يخص مكافحة “داعش”.

من جهته، قال المتحدث باسم الداخلية الألمانية بوريس نانت، في معرض تعليقه حول النقاشات الدائرة بشأن عدم سماح تركيا للبرلمانيين بزيارة جنود بلادهم في قاعدة “إنجرليك”، إن فريقا فنيا ذهب في هذا الخصوص، اليوم، إلى الأردن.

وأضاف نانت، أن بلاده أجرت دراسة ميدانية في وقت سابق بالأردن، وتنظر إليها على أنها أنسب موقع في هذا الخصوص.

وأشار إلى أن ألمانيا لم تتخذ بعد قرارا حول مغادرة جنودها قاعدة إنجرليك، لكنها تنظر إلى قبرص الرومية كخيار بديل.

ولفت إلى أن وزير الدفاع الألماني أورسولا فون دير لين، سوف يزور الأردن الجمعة المقبل، للمشاركة في اجتماع آخر هناك، وسيجري خلالها لقاءات مع الفريق الفني ومسؤولين آخرين. (ANADOLU)

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