ألمانيا : شجار بين ” مقعد ألماني ” و لاجئ سوري تنتهي بنقل الأخير إلى المشفى !

تعرض شاب سوري للإصابة بعد شجار مع رجل ألماني مقعد في مدينة كوتبوس بولاية براندنبورغ.

موقع “تاغ 24” الألماني قال، يوم الثلاثاء، بحسب ما ترجم عكس السير، إن سبب الشجار غير معروف، وكان بدأ عندما قام شاب سوري (21 عاماً) بركل كلب رجل مقعد، ثم ركل كرسيه المتحرك، الأمرالذي دفع الألماني الثلاثيني لضرب الشاب بزجاجة بيرة، ثم انهال عليه بالضرب، قبل أن يتمكن الشاب من الهرب، وينقل للمشفى بعد ذلك، متأثر بإصاباته.

وقال متحدث باسم الشرطة إن رجلاً ألمانياً آخر (37 عاماً)، كان تحت تأثير الكحول، قام بأداء التحية النازية خلال الشجار.

وتحقق الشرطة بالحادثة الأولى (استخدام شعارات معادية للدستور الألماني)، إلى جانب التحقيق بحادثة الشجار بين السوري والألماني المقعد، بتهمة التسبب بإصابات جسدية.

عكس السير