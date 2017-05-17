ألمانيا : صدور حكم قضائي بحق لاجئ اغتصب طالبتين صينيتين

أصدرت محكمة بوخوم حكمها بحق مغتصب الطالبتين الصينيتن في جامعة بوخوم الألمانية.

صحيفة “دير فيستن” الألمانية قالت، بحسب ما ترجم عكس السير، إن المحكمة رأت أن زياد (عراقي – 32 عاماً)، قام بفعلته عن سبق إصرار وتصميم، لذلك حكمت عليه بالسجن 11 عاماً.

وقال القاضي فولكر تالاروفيسكي: “السجن 11 عاماً عقوبة شديدة، لكنها ثمن لما اقترفه المتهم باغتصاب فتيات بريئات”، لافتاً إلى أن المتهم نال هذا الجزاء لأنه يستحقه، ولا علاقة لكونه لاجئاً أو لا بالحكم.

وكان الادعاء العام طالب بسجن زياد 8 سنوات لاغتصاب الفتاة الأولى و6 للثانية، لأن ظروف الأولى كانت أكثر وحشية، إلا أنه أعرب عن ارتياحه للحكم.

وتمت إدانة زياد بعد تطابق تحليل الحمض النووي الخاص به مع الذي وجد على جسدي الضحيتين، كما لم يتم إثبات معاناة الجاني من أية مشاكل نفسية أو ذكاء محدود أو عدم القدرة على التركيز.

واعترف زياد قبل أسبوع بفعلتهن الأمر الذي اعتبره الادعاء العام متأخراً، لكونه بقي صامتاً لفترة طويلة (عدة أشهر)، ولأن الأدلة هي من أثبتت تورطه.

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