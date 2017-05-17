ألمانيا : وزير الخارجية يراهن على تنازل تركيا في الخلاف حول زيارة قاعدة ” إنجرليك “

دعا وزير الخارجية الألماني زيغمار غابريل تركيا إلى التنازل في الخلاف حول حظر زيارة نواب من البرلمان الألماني (بوندستاج) للقوات الألمانية في قاعدة “إنجرليك” الجوية التابعة لحلف شمال الأطلسي (الناتو) في تركيا.

وقال غابريل في تصريحات لصحيفة “نويه أوسنابروكر تسايتونج” الألمانية الصادرة الأربعاء: “ليس بوسعي سوى أن آمل أن تغير الحكومة التركية رأيها خلال الأيام المقبلة، وإلا لن يسمح البرلمان الألماني بالتأكيد بتواجد الجنود في تركيا”.

وذكر جابريل أنه عندما يُسجن مواطنون ألمان بصورة متكررة في تركيا لاتهامات لا يمكن تفهما، ولا يُسمح لمواطنين ألمان بمغادرة تركيا، “ويتم الآن ابتزاز البرلمان الألماني، فإن القدرة على التحمل تبلغ بذلك حدها الأقصى”.

يذكر أن تركيا رفضت زيارة خبراء في شؤون الدفاع بالبرلمان الألماني لقاعدة “إنجرليك”، بسبب منح الحكومة الألمانية اللجوء لجنود أتراك.

ويشارك الجيش الألماني في المهمة الدولية لمكافحة تنظيم الدولة الاسلامية “داعش” بطائرات استطلاع وطائرة تزود بالوقود انطلاقا مع قاعدة “إنجرليك”.

وهددت الحكومة الألمانية مؤخرا لأول مرة بصورة صريحة بسحب طائرات الاستطلاع الألمانية (تورنادو) من القاعدة. (DPA)

عكس السير