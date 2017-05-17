أمريكا : مكافأة 10 آلاف دولار للكشف عن قاتل ” الذئب الأبيض “

عُرضت مكافأة مالية تبلغ 10 آلاف دولار مقابل تقديم معلومات حول إطلاق النار “غير القانوني” على الذئب الأبيض النادر في حديقة يلوستون الوطنية.

وكان الذئب الأبيض “Queen of Hayden Valley”، أحد أكثر الذئاب شهرة في الحديقة الوطنية الأمريكية، حيث أثار قتلها غير القانوني غضبا عارما من قبل زوار الحديقة.

وأصيب الذئب، وهو واحد من بين 3 ذئاب بيضاء موجودة في الحديقة الوطنية، بجروح قاتلة في 11 أبريل الماضي، لذا اضطر موظفو الحديقة إلى تنفيذ إجراء “الموت الرحيم” لإصابته البالغة.

وكانت الذئبة الأنثى من فصيلة “Canyon Pack”، وتبلغ من العمر 12 عاما، حوالي ضعف عمر الذئاب الأخرى في الحديقة الوطنية، وأنجبت ما لا يقل عن 20 جروا وفق ما اوردت قناة روسيا اليوم ، وأوضح مركز الخدمة في الحديقة، أن هذه الذئبة كانت من الذئاب الأكثر تميزا في الحديقة الوطنية، كما كان يسعى العديد من الزوار لمشاهدتها وتصويرها.

وقال مدير حديقة يلوستون الوطنية، دان وينك: “نظرا للطبيعة الخطيرة لهذه الحادثة، يتم تقديم مكافأة تصل إلى 10 آلاف دولار، للحصول على معلومات تؤدي إلى اعتقال وإدانة الشخص المسؤول عن هذا العمل الإجرامي”.

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