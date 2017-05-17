” إتش بي ” تحل مشكلة رصد لوحة المفاتيح

أعلنت شركة #إتش_بي عن إطلاق تحديث جديد للبرمجيات من أجل حل مشكلة رصد لوحة المفاتيح بواسطة برنامج تشغيل الصوتيات، ولذلك يتعين على المستخدم تثبيت هذا التحديث على الفور لتجنب المخاطر الأمنية المحتملة.

ونظراً لأن جميع مدخلات المستخدم على لوحة المفاتيح يتم تخزينها بشكل غير مشفر وفي ملف يسهل الوصول إليه، فإن الأطراف الأخرى أو القراصنة قد يتمكنون من التجسس على كلمات المرور المخزنة في هذا الملف عن طريق البرمجيات الخبيثة، التي قد تصل إلى الحاسوب.

وأكدت شركة إتش بي أن مشكلة رصد مدخلات المستخدم على لوحة المفاتيح حدثت سهواً، بسبب ظهور هذه الوظيفة اللازمة لتطوير برنامج الصوتيات من قبل شركة Conexant عن طريق الخطأ في النسخة النهائية، التي تم توريدها للعملاء، ويعمل التحديث الجديد على إزالة هذه الوظيفة مع حذف أية تسجيلات قد تكون موجودة.

وتظهر هذه المشكلة في الكثير من أجهزة إتش بي ProBook و PRo X2 و EliteBook و ZBook، وكذلك الحواسب المكتبية من سلسلة ProDesk و EliteDesk، ويمكن للمستخدم تنزيل برنامج تشغيل الصوتيات الخالي من وظيفة رصد لوحة المفاتيح عبر مواقع الدعم الخاصة بشركة إتش بي مجاناً. ( DPA )

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