إلغاء القيود التجارية بين روسيا و تركيا قريباً

قال نائب رئيس الوزراء الروسي، اركادي دفوركوفيتش، اليوم الأربعاء، إن الوثائق المتعلقة بإلغاء القيود التجارية على تركيا، سوف تكون جاهزة الأسبوع الحالي.

وأضاف دفوركوفيتش في تصريح صحفي بمدينة سوتشي الروسية المطلة على البحر الأسود، أن أعمال تحرير الوثائق المتعلقة بالقرارات التي اتخذها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، خلال اجتماعهما الأخير قد انتهت.

وتابع: “تم الانتهاء من نحو 99 في المئة من المعاملات اللازمة. بقي فقط إدخال بعض التعديلات، التي ستنتهي هذا الأسبوع”.

وأشار دفوركوفيتش، أن رفع القيود سوف يبدأ فورًا بعد توقيع الجهات المعنية على البروتوكول.

وقرر بوتين وأردوغان، خلال اجتماع عقداه في مدينة سوتشي الروسية في 3 مايو/ أيار الجاري، إلغاءً متبادلًا لجميع القيود التجارية ما عدا تأشيرات الدخول وتصدير الطماطم التركي إلى روسيا. (ANADOLU)

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