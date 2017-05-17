الإمارات تنفي نيتها سحب جبال جليدية إلى مياهها

نفت وزارة الطاقة الإماراتية في تغريدة لعا على تويتر مشروع سحب جبال جليدية إلى سواحلها من القطب الجنوبي.

وأكدت الوزارة في التغريدة التي نشرتها في الـ 15 من أيار الجاري وفق ما اوردت قناة روسيا اليوم أنه “لا صحة للأخبار المتداولة عن فكرة إحضار جبل جليدي أو استيراد المياه من خلال خط أنابيب من دول أخرى”.

يذكر أن تأكيدات الوزارة أتت بعد فترة من انتشار أخبار مفادها أن الإمارات تنوي نقل كتل جليدية ضخمة من القطب الجنوبي إلى ساحل إمارة الفجيرة، لتساعد تلك الكتل في تحسين المناخ، وتؤمن مصدرا للمياه العذبة.

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