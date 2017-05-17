السويد : إجلاء مئات اللاجئين بعد حرائق يشتبه بكونها متعمدة

قالت الشرطة إنه تم إجلاء أكثر من 300 طالب لجوء بالسويد من مقر إقامتهم في جنوب البلاد في الساعات الأولى من صباح الأربعاء بعد ما يشتبه بأنها هجمات إحراق متعمدة.

وقالت شرطة مدينة فاكسيو إنه تم إجلاء 200 طالب لجوء بعد حريق دمر مبنى تابعا للبلدية قرب مقر استضافتهم.

ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات.

وفي بلدتي ماليلا وبوربي قالت الشرطة إن حريقا يشتبه بأنه متعمد أجبر أكثر من 100 طالب لجوء على إخلاء مقار إقامتهم وإن ستة منهم أصيبوا بجروح طفيفة.

وأنهت السويد، التي يقطنها قرابة عشرة ملايين نسمة، سنوات طويلة من السياسات السخية تجاه المهاجرين في أواخر 2015 حيث فرضت قوانين مشددة على الحدود وشددت قوانين الهجرة.

وتعرض عدد من مراكز طالبي اللجوء للحرق في هجمات يشتبه بكونها متعمدة خلال العامين الماضيين. (REUTERS)

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