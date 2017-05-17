النيابة الإسبانية تتهم فالكاو بالتهرب الضريبي

وجهت النيابة العامة في إسبانيا، اتهامات بالتهرب الضريبي للاعبين الكولومبي #رادميل_فالكاو والبرتغالي فابيو كوينتراو، وأكدت أنهما تهربا فيما بينهما عن دفع سبعة ملايين و700 ألف يورو للضرائب.

وطبقاً للبيان الصادر من قسم الجرائم المالية التابع للنيابة العامة للعاصمة الإسبانية مدريد، اتهم اللاعبون بين بارتكاب خمس جرائم ضريبية تتعلق بالتهرب من دفع الضرائب المستحقة على دخل الأشخاص الطبيعيين.

وكشفت النيابة في نص الاتهام أن فالكاو، الذي يلعب حالياً ضمن صفوف موناكو الفرنسي، لجأ إلى شركات في جزر العذراء البريطانية لإخفاء أمواله، فيما تعامل لاعب ريال مدريد كوينتراو من أجل هذا الغرض مع شركات أخرى في بنما وإيرلندا.

واتهمت وزارة العدل الإسبانية فالكاو بالتهرب من دفع ضرائب تقدر بخمسة ملايين و600 ألف يورو في 2012 و2013، عندما كان لاعباً في أتلتيكو مدريد، كما أكدت أن كونتيراو تهرب أيضاً من دفع مليون و290 ألف يورو في الفترة ما بين عامي 2012 و2014.

وفتحت التحقيقات القضائية ضد اللاعبين المذكورين، بناء على المعلومات الصادرة عن مصلحة الضرائب الإسبانية حول موقفهما الضريبي. ( EFE )

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