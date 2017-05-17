بالفيديو .. رونالدو يعتدي بالضرب على مدافع إشبيلية و يفلت من العقاب

عاد النجم البرتغالي #كريستيانو_رونالدو مهاجم #ريال_مدريد الإسباني لممارسة تصرفاته المثيرة للجدل داخل الملعب، وهذه المرة خلال مباراة الفوز الكبير الذي حققه الفريق الملكي على ضيفه اشبيلية 4-1، في ختام المرحلة الـ37 قبل الأخيرة من الدوري الإسباني.

وأظهر مقطع فيديو تناقلته وسائل الإعلام الإسبانية النجم البرتغالي وهو يوجه لكمة للاعب الفرنسي لينغليت كليمونت مدافع إشبيلية، خلال إحدى هجمات الفريق الملكي.

وأبدت صحيفة “موندو ديبورتيفو” المقربة من نادي برشلونة، استيائها من تجاهل حكم اللقاء ألبيرتو أونديانو مالينكو إشهار البطاقة الصفراء على الأقل في وجه رونالدو كانت ستحرمه من خوض المباراة المقبلة أمام سيلتا فيغو ، وفق ما ذكرت صحيفة إيلاف ، وأنقذ الحكم ماينكو النجم البرتغالي من الإنذار الذي كان سيغيب بسببه عن مباراة فريقه الحاسمة في الصراع على لقب الليغا أمام سيلتا فيغو، حيث نال الدون أربعة انذارات هذا الموسم.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي يعتدي فيها رونالدو على منافسيه ويفلت من العقاب، حيث أشارت الصحيفة الكاتالونية إلى الدون اعتدى خلال الموسم الحالي على شميلتزر لاعب بوروسيا دورتموند الألماني بضربه من الخلف، ووجه ضربة لكوكي لاعب أتلتيكو مدريد، واعتدى على سيبايوس لاعب بيتيس.

أما الموسم الماضي فقد شهد اعتداء رونالدو على منافسيه في 6 مرات وأفلت من العقاب، حيث ضرب ديفيد سيمون لاعب لاس بالماس، بدون كرة، وضرب كريشوفياك لاعب إشبيلية في ظهره، واعتدى بالكوع على داني ألفيش لاعب برشلونة السابق، وضرب ناتشو كاسيس لاعب سبورتينغ خيخون، وأوربان لاعب ليفانتي، ومولينيرو لاعب ريال بيتيس.

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