بالفيديو .. فتاة صينية تتلف جهاز صراف آلي بسكب مشروب غازي داخله

قبضت الشرطة الصينية على امرأة أتلفت صراف آلي بسكب مشروب غازي داخل الجهاز، ظنا منها أنها ستحصل على أموال تعويض.

ووفقا لصحيفة “ديلي ميل”، بدأت القصة نهاية العام الماضي، عندما قام رجال محتالون بإقناع شابة صينية تدعى زهانغ لينغ، بأن تحول مبلغا قيمته 770 دولارا إلى حساب خاص لحماية معلوماتها من قراصنة الإنترنت “هاكرز”.

واستفسرت زهانغ، بعد أن أكملت التحويل، عن طريقة لاستعادة المبلغ، فأخبرها المحتالون أن عليها سكب مشروب غازي داخل جهاز الصراف الذي حولت منه حتى الحصول على إيصال، وتستطيع الشرطة بعدها من خلاله إعادة المبلغ لها.

وأظهرت صور لكاميرا مراقبة زهانغ وهي تسكب قارورتين كاملتين من مشروب غازي داخل جهاز الصراف الآلي وفق ما اوردت قناة سكاي نيوز ، وبعد أن أبلغ البنك السلطات عن جهاز صراف آلي تم تخريبه، أجرت الشرطة الصينية في مقاطعة تشونكينغ عملية بحث عن الجاني ، وتم القبض على الشابة الصينية هذا الشهر.

وقالت زهانغ بعد القبض عليها: “الآن عندما أتذكر، اعتقد إني كنت غبية جدا”.

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