بيع لوحة فنية للرسام العالمي بيكاسو بـ 45 مليون دولار

بيعت لوحة فنية من إبداع ريشة، #بابلو_بيكاسو، بـ45 مليون دولار ، اللوحة التي أطلق عليها “امرأة جالسة في فستان أزرق” بيعت في مزاد علني بـ#نيويورك.

وتجسد هذه اللوحة “دورا مآر” إحدى صديقات الرسام الشهير وفق ما أوردت هيئة الإذاعة البريطانية ، وقد سرق ألمان نازيون اللوحة أيام الحرب العالمية الثانية، لكن أنصار المقاومة الفرنسية استطاعوا استعادتها.

وقد سبق أن بيع العمل الفني ذاته، بـ26 مليون دولار منذ ست سنوات، لدميتري مافروماتيس، وهو هاو أمريكي من أصول يونانية ، وقبل إجراء المزاد تنبأت مجلة “لايف” بأن تباع اللوحة بسعر يتراوح بين 35-50 مليون دولار.

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