تحذير من تقطيع نواة ” الأفوكادو ” بشكل عشوائي

الدهون الصحية والبروتين الموجود في #الأفوكادو يجعلان من هذه الثمرة غذاءاً مفيداً، إلا أن تحذيراً هاماً أطلقته صحيفة التايمز البريطانية قد يؤدي إلى تراجع استهلاك هذه الثمرة المفيدة، أو على الأٌقل الحذر حين تناولها بسبب خطورة تقطيع النواة على اليدين.

بالرغم من أن ثمرة الأفوكادو ثمرة مفيدة وصحية، إلا أنها تتسبب ببعض المشاكل الصحية، خاصة حين محاولة فتحها بالسكين، إذ نشرت صحيفة التايمز البريطانية تحذيراً من طبيب بريطاني شهير يدعى سيمون إكليس، والذي أكد في مقابلة مع الصحيفة أن أعداداً متزايدة تتردد على عيادته من أجل إجراء جراحات تجميلية بسبب الجروح الناتجة عن فتح ثمرة الأفوكادو.

وطبقاً للصحيفة البريطانية، فإن الطبيب أكد قدوم أربعة أشخاص للعلاج في مستشفى لندن جراء الإصابة بجروح لدى فتح ثمرة الأفوكادو. وقالت الصحيفة إن معظم الأشخاص يحاولون بداية شق الثمرة اللذيذة إلى نصفين بحيث يظهر شق يحتوي على النواة التي تكون ملتصقة بشدة أحياناً على إحدى الجهات، وحين يبدأ البعض بمحاولة إزالة النواة من الثمرة يحدث كثيراً أن تنزلق السكين فتصاب اليد بالجروح.

وقد يصاب البعض بجرح في العصب أو الأوتار مما يصعب من التئام الجرح ويترك ندبة واضحة على اليد. وتتميز ثمرة الأفوكادو بطعمها اللذيذ، فهي من الثمار التي تستخدم بكثرة في تحضير العديد من الأطباق، بل وإن للأفوكادو حتى سمعة حسنة في مجال التجميل، إذ كثيراً ما تستخدم في صناعة أقنعة الوجه والعناية بالبشرة.

ولاشك أن الأهمية التي تحظى بها هذه الثمرة لها أسبابها، فالأفوكادو يحتوي على عدد من الفيتامينات والمعادن الضرورية للنمو وللحفاظ على الصحة، فضلاً عن أنه يحتوي على أحماض دهنية غير مشبعة تمد الجسم بالطاقة. ( Deutsche Welle )

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