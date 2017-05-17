تسعة جرحى في مواجهات بواشنطن بين مناصرين و محتجين على هامش زيارة أردوغان

تم توقيف شخصين واصيب تسعة آخرون بجروح في مواجهات مساء الثلاثاء بين مناصرين لرئيس تركيا رجب اردوغان ومحتجين اكراد على زيارته لواشنطن، بحسب ما افادت وسائل اعلام امريكية.

وجرت المواجهات امام اقامة السفير التركي بواشنطن التي توجه اليها اردوغان اثر اجتماعه بالرئيس الامريكي دونالد ترامب.

ولم تتمكن الشرطة من منع المعسكرين من التصادم.

وهاجم الحراس الشخصيون لاردوغان متظاهرين كانوا يلوحون برايات “وحدات حماية الشعب” الكردية السورية.

واظهرت اشرطة فيديو بثت على الانترنت عراكاً بين الجانبين.

وقال مصطفى ديكليتاس وهو من انصار اردوغان لقناة ايه بي سي “لم نكن نفعل شيئاً سيئاً، كنا فقط نحتفي” بزيارة الرئيس.

غير ان المتظاهرين الاكراد كانت لهم رواية مختلفة.

وقالت المتظاهرة لوسي يوسوان “فجأة هجموا علينا” مؤكدة انه تمت مهاجمتها من انصار اردوغان وقالت “احدهم بدأ يضربني في رأسي”.

وتمكنت شرطة واشنطن في نهاية المطاف من استعادة الهدوء وتم نقل تسعة اشخاص الى المستشفى، بحسب اجهزة الطوارىء.

وكان ترامب واردوغان وعدا في اول اجتماع لهما بتهدئة التوتر بين الحليفين خصوصاً حول ملف المقاتلين الاكراد الذين تدعمهم واشنطن ضد المسلحين الجهاديين في حين تعتبرهم انقرة مجموعة “ارهابية”.(AFP)

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