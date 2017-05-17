دراسة حديثة تنصح بتناول الطماطم للوقاية من سرطان المعدة

أظهرت دراسة إيطالية أمريكية حديثة، أن تناول حبات #الطماطم بالكامل، يمكن أن يبطئ نمو خلايا #سرطان_المعدة ويساعد على الوقاية من المرض.

وأجرى الدراسة باحثون بمركز أبحاث الأورام في “ميركو جاليانو” في إيطاليا، بالتعاون مع باحثين في جامعة تيمبل الأمريكية، ونشروا نتائجها، في دورية علم وظائف الأعضاء الخلوية.

وللوصول إلى نتائج الدراسة، حلل الباحثون مستخلص الطماطم لدراسة قدرتها على معالجة مختلف سمات سرطان المعدة، وأُخذت العينات من نوعين من الطماطم هما “سان مارزانو” و”كوربارينو” بحسب شبكة إرم نيوز ، وأظهرت النتائج أن كلا المستخلصين عملا على الحد من قدرة الخلايا السرطانية على الانتشار والتطور، فضلًا عن أنهما تسببا في موت الخلايا السرطانية.

وأوضح الباحثون أن النتائج لم تتوقف على الوقاية فحسب، بل إنها مهدت الطريق لعلاج جديد.

وقالت قائد فريق البحث، دانييلا بارون، من مركز أبحاث الأورام في ميركو جاليانو في إيطاليا: “يبدو أن تأثير الطماطم لا يتعلق بمكونات محددة، مثل الليكوبين، بل ينبغي النظر في الطماطم في مجملها”.

وكانت دراسات سابقة ركزت فقط على قدرة مادة الليكوبين الكيميائية التي تعطي الطماطم لونها الأحمر، والتي ثبت أنها تُفيد في مكافحة السرطان.

ووفقًا للباحثين، تشير النتائج التي توصلوا إليها إلى أن حبات الطماطم الكاملة قد تكون مفيدة للوقاية من سرطان المعدة وعلاجه.

وقال البروفيسور أنطونيو جيوردانو، مدير معهد سبارو للطب الجزيئي في جامعة تيمبل الأمريكية: “نتائجنا تدعو لتقدير أهمية تناول بعض المواد الغذائية كاملة، ليس للوقاية من السرطان فحسب؛ ولكن أيضًا كإستراتيجية داعمة جنبًا إلى جنب مع العلاج التقليدي للسرطان”.

ووفقًا للجمعية الأمريكية للسرطان، فإنه يتم تشخيص حوالي 28 ألف حالة جديدة بسرطان المعدة في الولايات المتحدة الأمريكية وحدها سنويًا.

وأضافت أن سرطان المعدة، من الأورام الأكثر شيوعًا بين كبار السن، حيث أن حوالي 60% من البالغين الذين تم تشخيص إصابتهم بالمرض هم في سن 65 عامًا فأكثر.

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