ديباي يرد على مانشستر يونايتد بحصد جائزة في فرنسا

تُوّج اللاعب الدولي الهولندي #ممفيس_ديباي، جناح نادي أولمبيك ليون، بجائزة أفضل هدف في الدوري الفرنسي لكرة القدم للموسم الجاري ( 2016-2017) التي يمنحها سنوياً اتحاد اللاعبين المحترفين الفرنسيين لكرة القدم، من خلال استفتاء الجماهير على الأنترنيت.

وحصل الهدف الذي سجله ديباي في مرمى نادي تولوز، في مارس الماضي، بكرة ساقطة “لوب” من منتصف الملعب، على 42% من الأصوات المشاركة في الاستفتاء بحسب ما اوردت صحيفة إيلاف ، وساهم اللاعب الهولندي، البالغ من العمر 23 عاماً، بهذا الهدف الرائع في فوز كبير لأولمبيك ليون برباعية نظيفة.

وتفوق ديباي في هذا الاستفتاء على أهداف سجلها على الترتيب، كل من النجم الجزائري رياض بودابوز لاعب مونبيليه والأوروغوياني إدينسون كافاني هداف الدوري الفرنسي ونجم باريس سان جيرمان، وفلوران توفان لاعب أولمبيك مارسيليا، والأوروغوياني دييغو رولان لاعب بوردو.

الجدير بالذكر أنّ ممفيس ديباي انضم إلى نادي ليون في “الميركاتو” الشتوي الماضي، خلال شهر يناير، قادماً من نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي، الذي قضى فيه موسم ونصف وعانى فيه من كرسي الاحتياط.

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