دي ميستورا يقترح تشكيل فريق من المجتمع المدني و التكنوقراط لإعداد ” دستور جديد “

قال أفراد من وفد المعارضة السورية في “جنيف 6″، ان اللقاء الأول مع دي ميستورا ركز على قضية آلاف المعتقلين الذين لا يزالون في السجون السورية وإعداد دستور جديد للبلاد.

وقدم دي ميستورا وثيقة الى وفد المعارضة تقترح تشكيل فريق من الناشطين في المجتمع المدني والتكنوقراط يتم تكليفهم تمهيد الطريق أمام إعداد دستور جديد، بحسب ما أفاد مصدران من المعارضة.

وتنص الوثيقة على “آلية تشاورية” تعمل على “رؤى قانونية محددة وكذلك ضمان عدم وجود فراغ دستوري أو قانوني في أي وقت خلال عملية الانتقال السياسي الذي يتم التفاوض عليه”.

الا أن متحدثاً باسم الهيئة العليا للانتخابات منذر ماخوس قال “لدينا تحفظات كثيرة” حول الوثيقة وهي لا تزال قيد الدرس.

واضاف “لا تزال قيد النقاش… هذه الورقة كانت مفاجئة. لم تكن مبرمجة اصلاً”.

ومن المتوقع ان تركز المحادثات في جنيف على محاور أربعة: مكافحة الإرهاب، الحكم، الدستور الجديد وتنظيم انتخابات. لكن لم يتحقق أيّ تقدّم في هذه المجالات منذ تحديد هذه المواضيع الاربعة في الجولة السابقة التي عقدت في آذار/مارس. (AFP)

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