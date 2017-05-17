رئيس الموساد السابق : سنفكر مرتين قبل تبادل معلوماتنا مع واشنطن

انتقد داني ياتوم، الرئيس السابق لوكالة الاستخبارات الإسرائيلية “الموساد”، إفشاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لمعلومات “بالغة الحساسية” إلى المسؤولين الروس.

وفي تصريحات لقناة “سي بي إس″ التلفزيونية الأمريكية، الأربعاء، قال مسؤول الموساد السابق، إنه بلاده “ستفكر مرتين قبل تبادل معلوماتها الحساسة مع الآخرين”.

وتعليقاً على إبلاغ ترامب معلومات بشأن تنظيم “الدولة” الإرهابي إلى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أضاف ياتوم أن “الموقف يمكن إصلاحه بالطلب من الأمريكيين عدم تكراره”.

وتابع إن “العلاقات مع واشنطن فيما يتعلق بتبادل هذا النوع من المعلومات لن تتأثر، إلا في حال استمرار ظاهرة النقل إلى طرف ثالث”.

وحذرت صحيفة “واشنطن بوست”، الإثنين الماضي، من أن يؤدي تصرف الرئيس الأمريكي إلى تهديد التعاون مع حليف قادر على الحصول على معلومات داخلية عن تنظيم “الدولة” الإرهابي.

ونقلت الصحيفة عن مصدرين في البيت الأبيض (لم تعلن عن هوياتهما) أن “الشريك الذي منح ترامب المعلومات المتعلقة بعمليات داعش؛ لم يمنحه الإذن بمشاركتها مع روسيا”.

وأفردت وسائل الإعلام الإسرائيلية، الأربعاء، مساحات واسعة لتقارير نشرتها وسائل إعلام أمريكية عن إفشاء الرئيس ترامب قبل أيام معلومات سرية حساسة إلى لافروف مصدرها إسرائيل.

وبحسب ما نشر في وسائل الإعلام الأمريكية، فإن المعلومات تتعلق بتنظيم “الدولة” في سوريا، وإن إفشاء المعلومات قد يعرض مصدرها للخطر. (ANADOLU)

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