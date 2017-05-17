زيدان : لم نضمن بعد الفوز بالدوري الإسباني

أصر #زين_الدين_زيدان مدرب #ريال_مدريد، أن فريقه لا يشعر بأنه توج بلقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، رغم الاقتراب من حصد ثنائية نادرة.

وسيتقدم ريال بثلاث نقاط على برشلونة إذا فاز في ضيافة سيلتا فيغو اليوم الأربعاء، وقبل خوض منافسات الجولة الأخيرة للدوري الأحد المقبل وفق ما اوردت قناة سكاي نيوز ، وبلغ ريال أيضا نهائي دوري أبطال أوروبا حيث سيواجه يوفنتوس في الثالث من يونيو في كارديف.

وردا على سؤال بشأن فرصة الجمع بين لقبي الدوري ودوري الأبطال قال زيدان للصحفيين “لا أحد يتحدث عن ذلك في غرفة اللاعبين. نحن نفكر فقط في مباراة سيلتا”.

وأضاف “لا أحد يشعر أنه أصبح البطل. يجب مواصلة ما نفعله حتى الدقيقة الأخيرة من المباراة الأخيرة. لم نفز باي شيء ولن نشعر بالاسترخاء”.

وأكد زيدان أن كريستيانو رونالدو هداف ريال سينضم لتشكيلة الفريق أمام سيلتا فيغو، بعدما حصل المهاجم البرتغالي على راحة في آخر أربع مباريات خارج الأرض في الدوري.

وقال زيدان “سيكون موجودا في التشكيلة في آخر مباراتين بالدوري”.

ورفض زيدان الرد على تكهنات بشأن قرب رحيل خيمس رودريغيز والحارس كيلور نافاس وقال إن تركيز الفريق ينصب فقط على مواجهة سيلتا فيغو.

وقال زيدان “هذه مباراة صعبة لأن المنافس يملك تشكيلة جيدة. أتوقع أن يلعب سيلتا بطريقته المعتادة. إنه يملك تشكيلة قوية وسيبذل قصارى جهده”.

ويحتل سيلتا فيغو المركز 13 وسيلعب فقط من أجل الشهرة.

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