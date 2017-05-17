سياسي ألماني : ترامب خطر على أمن الغرب

اعتبر سياسي ألماني موالٍ لسياسات المستشارة أنجيلا ميريكل، أن نقل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، معلومات “سرية” إلى دول أخرى يمثل “تهديدًا لأمن العالم الغربي”.

وفي تصريحات لصحيفة “إندبندنت” البريطانية، اليوم الأربعاء، قال بورخارد ليشكا، النائب البرلماني السابق عن حزب الديمقراطيين الاجتماعيين (يسار الوسط)، “في حال ثبت كشف الرئيس الأمريكي لمعلومات استخباراتية داخلية، سيكون الأمر مقلق جدًا وتهديدًا لأمن العالم الغربي بأكمله”.

وأضاف أن “الواقعة أثبتت إمكانية حصول ترامب على معلومات حساسة وحصرية من مناطق مكافحة الإرهاب”.

ونشرت وسائل إعلام أمريكية أمس الأول الإثنين، تقاريراً عن إفشاء الرئيس ترامب معلومات “سرية حساسة” إلى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، خلال اجتماع بينهما في واشنطن الأسبوع الماضي.

وبحسب ما نشر الإعلام الأمريكي، فإن المعلومات تتعلق بتنظيم “داعش” الإرهابي في سوريا، ومصدرها إسرائيل، فيما لفتت إلى أن إفشاء تلك المعلومات قد يعرض مصدرها للخطر.

ويواجه ترامب انتقادات على خلفية تسريبه المعلومات “بالغة السرية” إلى الوزير الروسي. (ANADOLU)

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