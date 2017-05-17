على خطى وفاء الكيلاني .. ” شبيهة كيم كارداشيان ” تطلب الزواج من ضيفها الكويتي ! ( فيديو )

وقعت المذيعة الكويتية – اللبنانية سازديل في موقف محرج أثناء تقديمها لحلقة من برنامج “ع السيف” الذي يعرض على قناة “العدالة” الكويتية.

فخلال تناولها لقضية عزوف الرجال عن الزواج، قلّدت شبيهة #كيم_كارداشيان ما فعلته الإعلامية المصرية #وفاء_الكيلاني مع الممثل السوري #تيم_حسن، وطلبت الزواج من ضيفها الممثل الكويتي خالد أمين، فما كان من الضيف إلا أن رفض!

ردة فعل أمين أحرجت سازديل، فسرعان ما استدرك أمين مبرراً رفضه بأن الزواج مشروع مؤجل لديه، مؤكداً على احترامه وتقديره للمذيعة الشابة بحسب هافينغتون بوست عربي ، وكانت الإعلامية المصرية وفاء الكيلاني ألمحت إلى رغبتها بالارتباط بالممثل السوري تيم حسن في إحدى حلقات برنامج “الحكم” التي بثّت على قناة MBC قبل 3 سنوات، الأمر الذي تحقق بالفعل في مايو/أيار 2017.

ويشبّه الكثير من رواد الشبكات الاجتماعية سادزيل بنجمة تلفزيون الواقع الأميركية كيم كارداشيان، بل إن البعض يذهب إلى أنها أجرت عمليات تجميلية لتشبهها، رغم نفي المذيعة الشابة.

ويتابع سادزيل على انستغرام أكثر من 300 ألف متابع، حيث تلقى صورها استحساناً من قبل الكثيرين.

عكس السير