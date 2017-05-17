في افتتاح أكاديمية لتخريج ” قياديين ” .. عنصر و شاعر و مغن في قسد : ” روسيا و الصين مانهامنا ما دام قائدنا أوجلان أملنا سوريا رح تبقى إلنا ” ( فيديو )

نشرت قوات سوريا الديمقراطية (وحدات الحماية الكردية)، مقطاً مصوراً يظهر شتم أحد عناصرها للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وتحيته لزعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان.

وعنونت القوات الفيديو بـ “الاحتفال بفتتاح اكادمية الشهيد عزيز دورة شهيد علاء”، وذكرت في الوصف أنه “احتفال بمناسبة الفتتاح اكادمية الشهيد عزيز دورة الشهيدعلاء في مدينة الحسكة -لتخريج قياديين”.

ويظهر في الفيديو، الناطقة الرسمية باسم حملة تحرير الرقة ” جيهان شيخ أحمد ، إلى جانب عدد من العناصر الذين يرقصون على أنغام الأغاني الشعبية.

كما يظهر بعد ذلك عنصر وهو يلقي ما يمكن اعتباره شعراً شعبياً محكياً، ويقول فيه: “… سوريا ملك العرب، من صلاح الدين وحطين، لشهداء روج آفا وعفرين، النصر والقضية مكتوبة على كل جبين، بإذن الله راية قوات سوريا الديمقراطية حتتعلى، عن مطالبنا ما منتخلى، تهديدات أردوغان ما بتهمنا، روسيا والصين مانهامنا، مادام وقائدان أوجلان وأملنا، سوريا رح تبقى إلنا، وأردوغان غبرة بقدمنا”.

وبعد الانتهاء من الشعر، قام العنصر بغناء “موال” مدح فيه وحدات الحماية الكردية وفصيل “جيش الثوار”، التابع لها.

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