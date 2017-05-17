كانتي أول لاعب في تاريخ الدوري الإنكليزي يحتفظ باللقب مع فريقين مختلفين

دخل متوسط الميدان الفرنسي #نغولو_كانتي نجم خط وسط نادي #تشيلسي تاريخ الدوري الإنكليزي الممتاز من بابه الواسع، بعدما أصبح أول لاعب ينجح في التتويج باللقب في موسمين متتاليين مع فريقين مختلفين، وذلك في أعقاب تتويجه مع “البلوز”.

وكان كانتي قد نال لقب “البريييرليغ” في الموسم المنصرم (2015-2016) بألوان نادي ليستر سيتي قبل أن يترك “الثعالب” وينتقل إلى لندن ليرتدي قميص نادي تشيلسي في الميركاتو الصيفي المنصرم لقاء نحو 30 مليون جنيه استرليني وفق ما اوردت صحيفة إيلاف ، حيث كان له إسهام كبير في استعادة “البلوز” عرش الدوري الإنكليزي بدليل اختياره كأفضل لاعب في الموسم.

وسبق للنجم الفرنسي إيريك كانتونا أن حقق إنجازاً مماثلاً لمواطنه كانتي، عندما توج باللقب عام 1992 بقميص ليدز يونايتد بالصيغة القديمة للدوري ثم ناله في العام الموالي.

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