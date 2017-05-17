كونتي يعاتب كوستا بسبب ” كعك الشوكولا “

عاتب #أنطونيو_كونتي المدير الفني لتشلسي، مهاجم الفريق اللندني #دييغو_كوستا، الذي تناول بعض الكعك بين شوطي مباراة “البلوز” أمام واتفورد الاثنين، بالدوري الإنكليزي الممتاز.

لكن عتاب المدرب الإيطالي للاعبه الإسباني الذي كان احتياطيا في المباراة وتناول بعض الكيك من غرفة الصحفيين، لم ينبع من حرص كونتي على اتباع كوستا حمية غذائية، بل رجع لسبب آخر طريف.

وقال كونتي بعد المباراة التي حقق فيها فريقه فوزا مثيرا بنتيجة 4-3 ردا على سؤال أحد الصحفيين بحسب ما نقلت صحيفة إيلاف : “ما نوع الطعام الذي تناوله؟ كعك بالشكولاتة؟ أنا غاضب منه جدا. كان عليه أن يفكر أن يحضر لي قطعة معه”.

وتابع المدرب مازحا: “كنت أعاني طوال اللقاء، وإذا تناولت قطعة من كعك الشكولاتة فإن هذا سيكون جيدا. المرة المقبلة سأخبره أن يفكر بي”.

وكانت المباراة المؤجلة تحصيلا حاصلا لتشلسي، الذي حسم لقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة السادسة بفوزه على وست بروميتش ألبيون 1-صفر، الجمعة.

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