” مايكروسوفت ” تطلق أداة لترجمة العروض التقديمية في الوقت الحقيقي

في إطار مؤتمر Build 2017 كشفت شركة #مايكروسوفت عن أداة إضافية جديدة لبرنامج العروض التقديمية .

وأوضحت الشركة الأمريكية أن الأداة Presentation Translator الجديدة تعمل على إظهار شريط الترجمة بشرائح العروض التقديمية باللغات الأجنبية في الوقت الحقيقي، وتهدف شركة مايكروسوفت من خلال هذه الطريقة إلى إزالة الحواجز اللغوية عندما يتم تقديم العروض بلغة لا يعرفها المستمع.

وتدعم أداة مايكروسوفت Presentation Translator في الوقت الحالي عشرة لغات منطوقة، كما أنها تقوم بإظهار شريط الترجمة لأكثر من 60 لغة، ويمكن للمستمع متابعة الإصدار المترجم من العروض التقديمية على الهاتف الذكي أو الحاسب اللوحي الخاص به عن طريق كود الاستجابة السريعة أو كود المحادثة.

وعلى الرغم من أن وظيفة الترجمة المباشرة لا تعمل في جميع ملفات العروض التقديمية من مايكروسوفت، إلا أن أداة Presentation Translator توفر الكثير من الإمكانيات، ويمكن للمستخدم تنزيل البرنامج من منصة Microsoft Garageا. ( DPA )

عكس السير