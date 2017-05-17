ما هو الشيء الذي تبحث عنه معظم النساء في الرجل ؟

يحاول الكثير من الرجال استمالة قلوب النساء بوسائل عديدة، كالاعتناء بمظهرهم أو التفاخر بعملهم والمال الذي يكسبوه، أو بعضلاتهم المفتولة، لكن دراسة حديثة أظهرت أن هناك أمراً آخر يجذب المرأة إلى الرجل خارج عن إرادته.

وكشفت الدراسة التي نشرت في مجلة ذا إيفولوشن آند هيومان بيهيفير “أن المرأة تنجذب أكثر إلى الرجل الذي يشبه شقيقها، وهي حقيقة صادمة قد لا تروق للكثير من الرجال”، بحسب صحيفة ميرور البريطانية.

وطلب الباحثون من المشاركات في الدراسة النظر إلى مجموعة من الصور، ومن ثم تقييم الرجال الظاهرين فيها، وكانت النتائج مثيرة للاهتمام، حيث تبين وجود تشابه كبير بين الصور التي اختارتها المشاركات وصور أشقائهن.

وقال الباحث الرئيسي تامسين ساكستون في حديث لصحيفة الإندبندنت بحسب ما نقلت شبكة ” 24 ” الإماراتية : “النتائج التي توصلنا إليها ليست قاعدة عامة أو تنطبق على جميع النساء، لكننا اكتشفنا أنه على مستوى أكبر من الصدفة، وجود تشابه كبير بين الرجال الذين وقع اختيار النساء عليهم وبين أشقائهن”.

وخلصت الدراسة إلى أن التشابه مع أفراد العائلة في الشكل ووجهات النظر والأذواق، من أهم عوامل الجذب التي تبحث عنها المرأة في الرجل دون أن تشعر.

عكس السير