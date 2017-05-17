مورينيو يصف ازدحام جدول مباريات يونايتد بـ ” الجنون “

قال مدرب #مانشستر_يونايتد الإنكليزي، البرتغالي #جوزيه_مورينيو، إن فريقه عانى لأقصى درجة بسبب تراكم المباريات في ظل منافسته في الدوري الأوروبي لكرة القدم.

وكان يونايتد يأمل في إنهاء الموسم ضمن الأربعة الأوائل بالدوري الإنكليزي الممتاز، لكنه وصل إلى نهائي الدوري الأوروبي ليواجه أياكس أمستردام في 24 مايو (أيار) الجاري، وسيعني تتويجه باللقب التأهل لدوري الأبطال في الموسم المقبل.

وقال مورينيو إنه “سيحاول إراحة لاعبين في آخر مباراتين بالدوري المحلي وسيبدأ بمواجهة في ضيافة ساوثامبتون اليوم الأربعاء، لكنه أكد أنه لم يسبق له أن واجه جدول مباريات مزدحماً بهذا الشكل في مسيرته”.

وأوضح المدرب البرتغالي في مؤتمر صحافي : “لم أشاهد من قبل تراكماً للمباريات بهذه الطريقة.. طوال مسيرتي التدريبية لم أخرج من دور المجموعات بالمنافسات الأوروبية وخرجت مرة واحدة من دور الـ16، بينما وصلت إلى قبل النهائي عشر مرات لذا فأنا أنافس في مسابقات أوروبا حتى النهاية”.

وأضاف مورينيو: “عادة أخوض الكثير من المباريات لكن لم يسبق لي أن شاهدت جدولاً بهذا الشكل.. هذا جنون”.

وفاز يونايتد بكأس رابطة الأندية الإنكليزية في وقت سابق هذا الموسم وبلغ دور الثمانية في كأس الاتحاد الإنكليزي، لكنه ابتلي بالإصابات ومنها تلك التي أنهت موسم الهداف زلاتان إبراهيموفيتش لتتقلص الفرص أمام مورينيو وفريقه.

وأكد المدرب البرتغالي غياب لاعب الوسط بول بوغبا عن مباراة الغد، بسبب ظروف وفاة والده، مشيراً إلى أنه “يجد صعوبة في إعطاء راحة للاعبيه بين المباريات.. أعطي يوماً واحداً للراحة لكل لاعب بشكل منفرد.. أريد من اللاعبين أداء جيداً وسلوكاً إيجابياً وأن يلعبوا بروح وبتفاهم وبتضحية”.

ويستضيف يونايتد آخر لقاء بالدوري أمام كريستال بالاس، الأحد المقبل، قبل أن يتفرغ لنهائي الدوري الأوروبي يوم الأربعاء التالي. ( reuters )

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