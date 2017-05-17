” نيتفليكس ” تعرض أفلاماً بتقنيات متعددة على هاتف ” إل جي G 6 “

أعلنت شركة خدمة تدفق البيانات #نيتفليكس عن عرض الأفلام بتقنية HDR و Dolby Vision على الأجهزة الجوالة، حيث يتيح الإصدار 5.0 من تطبيق نيتفليكس في البداية إمكانية عرض #الأفلام على الهاتف الذكي إل جي “جي 6” المزود بنظام تشغيل #غوغل أندرويد فقط.

وتجدر الإشارة إلى أن تقنية HDR وDolby Vision عبارة عن معايير للصور المتحركة، ولكنها تشتمل على نطاق أكبر للألوان مع قيم تباين موسعة، ويعتبر جهاز إل جي “جي 6” أول هاتف ذكي يشتمل على شاشة مزودة بهذه التقنيات.

ويتم حالياً تدفق بيانات الأفلام بتقنية Dolby Vision على أجهزة التلفزيون المتوافقة معها من إنتاج إل جي وروكو تي في وفيزيو، بينما تتوفر تقنية HDR على العديد من أجهزة التلفزيون من إنتاج الشركات الأخرى مثل هيسنس وباناسونيك وفيليبس وإل جي وسوني وسامسونغ.

وإلى جانب أجهزة التلفاز المتوافقة فإن المستخدم يحتاج إلى اشتراك مناسب لأربعة أجهزة في خدمة نيتفليكس، بالإضافة إلى اتصال دائم بالإنترنت بسرعة تبلغ 25 ميغابت/الثانية. ( DPA )

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