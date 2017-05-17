نيمار : لا ألعب للتتويج بالكرة الذهبية

قال لاعب #برشلونة الإسباني، البرازيلي #نيمار، إنه لا يتعجل أن يصبح أفضل لاعب في العالم، مشيراً إلى أن هذا الشرف ينتمي حالياً إلى زميله في الفريق، الأرجنتيني #ليونيل_ميسي.

وقال نيمار (25 عاماً) في حوار نشرته مجلة “فرانس فوتبول” : “أحلم بأن أصبح الأفضل بكل تأكيد، لكن البعض يتحدث كأنني لن أقدر على فعل هذا وأنا في البرسا.. أعتقد أنني قادر على تحقيق الأمر، لكن بهدوء وروية، لا أتعجل، لا ألعب من أجل تحقيق هذا الأمر فقط”.

وأشار اللاعب إلى أنه يحلم بالتتويج بالكرة الذهبية، لكن دون تسرع.

وأضاف نيمار: “ما أرغب فيه هو اللعب بجانب أفضل لاعبي العالم وأفضلهم جميعاً هو ليو ميسي.. أنا سعيد بدوري هذا العام”.

وأشار اللاعب أنه “يرى هذا العام الأفضل له على الصعيد الفردي مع برشلونة، واعتبر أنه لكي يصبح هذا الأمر صحيحاً فإنه يأمل في الفوز بالليغا وكأس الملك”.

وأبرز اللاعب أن “الفضل في تطور منتخب البرازيل مؤخراً يعود إلى مدرب الفريق الجديد تيتي”. ( EFE )

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