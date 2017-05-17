وكالة أوروبية : إرتفاع عدد اللاجئين غير الشرعيين إلى إيطاليا بنسبة 33 %

أعلنت الوكالة الأوروبية لمراقبة الحدود الخارجية (فرونتكس)، اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع عدد المهاجرين غير الشرعيين إلى إيطاليا خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري بنسبة 33% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وتدير “فرونتكس”، التي تأسست عام 2004 ويقع مقرها الرئيسي في مدينة وارسو، عاصمة بولندا، التعاون بين أجهزة شرطة الحدود في دول الاتحاد الأوروبي، في سبيل تأمين الحدود الخارجية للاتحاد، لاسيما في مواجهة عمليات الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر وتسلل الإرهابيين.

وقالت الوكالة، في أحدث تقرير لها، إن عدد الوافدين إلى إيطاليا من المهاجرين غير الشرعيين عبر البحر المتوسط بلغ حتى نهاية أبريل/نيسان الماضي 37 ألفا ومائتي مهاجر، أي أكثر بنسبة 33% من الفترة نفسها عام 2016.

وأضافت أن عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين وصلوا إلى السواحل الإيطالية، في أبريل/ نيسان الماضي وحده، بلغ 12 ألفًا و900 شخص، بارتفاع 19%، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

وأوضحت الوكالة أن العدد الأكبر من هؤلاء المهاجرين انطلقوا من السواحل الليبية، وهم من مواطني نيجيريا ثم بنغلاديش، وبعدها ساحل العاج.

ويتعاون الاتحاد الأوروبي مع دول إفريقية، بينها ليبيا وهي دولة عبور، من أجل التصدي لعمليات الهجرة غير الشرعية إلى دول الاتحاد عبر البحر المتوسط، والتي يرى فيها الاتحاد تهديدا لأمنه. (ANADOLU)

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