ألمانيا : إجراءات تأديبية ضد رئيسين سابقين للضابط الألماني الذي انتحل صفة لاجئ سوري

بدأ الجيش الألماني إجراءات تأديبية ضد رئيسين سابقين للضابط المعتقل حالياً للاشتباه في صلته بالإرهاب، حسبما علمت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) من مصادر في لجنة شؤون الدفاع بالبرلمان الألماني (بوندستاغ) يوم الأربعاء.

وذكرت مجلة “دير شبيغل” الألمانية أن الإجراءات التأديبية موجهة ضد رئيس إدارة القوات المسلحة والمستشار القانوني السابق للإدارة.

ويجرى التحقيق مع الرئيسين بتهمة انتهاك التزامات رسمية بسبب عدم إبلاغهما الاستخبارات العسكرية معلومات محددة عن الفكر اليميني المتطرف للضابط “فرانكو أ”، الذي انتحل صفة لاجئ سوري.

ولم يلفت الرئيسان انتباه الاستخبارات العسكرية إلى أطروحته التي قدمها عام 2014، رغم تضمنها أفكارا يمينية متطرفة، بحسب تقديرات خبراء. (DPA)

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