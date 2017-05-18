ألمانيا : الادعاء العام يحقق ضد رئيس فولكسفاغن بتهمة التلاعب بالأسواق

أعلن الادعاء العام الألماني إجراء تحقيق ضد رئيس شركة “فولكسفاجن” الألمانية للسيارات، ماتياس مولر، بتهمة التلاعب بالأسواق على خلفية فضيحة عوادم سيارات الديزل.

وتتعلق القضية بعمل مولر لدى “بورش إس إي” المالكة لفولكسفاغن والمساهم الرئيسي لها، حيث كان عضوا في مجلس إدارة بورش منذ 2010.

كما أعلن الادعاء العام في مدينة شتوتغارت الألمانية الأربعاء، أنه يجري أيضا تحقيقات ضد هانز ديتر بوتش، رئيس مجلس الإشراف والمراقبة في فولكسفاغن، ومارتن فينتركورن، رئيس مجلس الإدارة السابق.

وكان بوتش يعمل تحت رئاسة فينتركورن مديرا ماليا لشركة فولكسفاغن، ويشغل حاليا أيضا منصب رئيس مجلس إدارة “بورش إس إي”.

ويجري الادعاء العام في مدينة براونشفايغ أيضا تحقيقات ضد بوتش وفينتركورن وهربرت ديس، رئيس العلامة التجارية لفولكسفاغن، بتهمة التلاعب في الأسواق على خلفية فضيحة الديزل.

وكانت السلطات الأمريكية كشفت في عام 2015 أن فولكسفاغن تلاعبت في قيم عوادم سيارات الديزل، وشملت تلك الفضيحة ملايين السيارات في جميع أنحاء العالم، وأعقب ذلك انهيار لسعر سهم الشركة في البورصة.

وتتركز التحقيقات على سؤال حول ما إذا كان رؤساء الشركة قد أخطروا المساهمين بهذه المشاكل في الوقت المناسب، حيث ينص القانون على النشر الكامل للأخبار التي من شأنها أن تؤثر على سعر صرف السهم في البورصة.

ويختص الادعاء العام في شتوتغارت بالتحقيق لأن مقر شركة (بورش إس إي) يقع في هذه المدينة. (DPA)

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