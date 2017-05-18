السيسي : نرفض أن يكون الشعب السوري أو الدولة السورية أسيرين للجماعات الإرهابية المتطرفة

قال الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، إن بلاده لن تستعيد عافيتها إلا بانتشال الدول العربية من أزماتها وخاصة سوريا.

وقال السيسي، في الجزء الثاني من حواره مع رؤساء تحرير صحف محلية مصرية، اليوم الخميس: “نرفض استمرار الشعب والدولة السورية كأسرى للجماعات الإرهابية المتطرفة.. ومصر لن تستعيد عافيتها إلا بانتشال الدول العربية من الأزمات”.

وأضاف: “دائما نسعى إلى أن يكون لنا دور إيجابي في دعم أي جهد سياسي لإيجاد مخرج في إطار الحفاظ على الأراضي السورية ووحدتها واحترام إرادة الشعب السوري في اختيار مصيره”.

وتابع: ” نرفض أن يكون هذا الشعب أسيرا، أو الدولة السورية أسيرة للجماعات الإرهابية المتطرفة، وهذا هو موقفنا مع كل القضايا العربية الأخرى، فلن نستعيد عافيتنا كمنطقة عربية إلا باستعادة هذه الدول وانتشالها من أزماتها”. (RT)

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