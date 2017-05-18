بريطانيا : الشرطة تعتقل أربعة للاشتباه في تحضيرهم لأعمال إرهابية

قالت الشرطة البريطانية إنها اعتقلت أربعة رجال للاشتباه في أنهم يعدون لأعمال إرهابية في البلاد.

وذكرت شرطة لندن أن ضباطا من قيادة مكافحة الإرهاب اعتقلوا الأربعة الذين تبلغ أعمارهم 18 و 24 و 25 و27 عاما من منازلهم في شرق العاصمة.

وقالت الشرطة في بيان “هذه الاعتقالات كانت مخططة مسبقا في إطار تحقيق مستمر تجريه قيادة مكافحة الإرهاب التابعة لشرطة العاصمة وجهاز الأمن الداخلي (إم.أي.5)”.

ويجري استجواب الرجال في مركز للشرطة في جنوب لندن “للاشتباه في أنهم لعبوا دورا في التكليف بالقيام بأعمال إرهابية والإعداد لها والتحريض عليها”.

ورفعت بريطانيا درجة التأهب إلى ثاني أعلى مستوياتها منذ أغسطس آب 2014 وهو ما يعني أن احتمال أن يشن متشددون هجوما مرجح بشدة.

وفي مارس آذار قتل رجل خمسة أشخاص بعد أن صدم بسيارته المارة على جسر وستمنستر بوسط لندن قبل أن يطعن شرطيا عند البرلمان. وقتل بالرصاص في مسرح الهجوم. (REUTERS)

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