بيع قرطين من الألماس بـ 57.4 مليون دولار في مزاد

ظنّت دار “سوذبي” العالمية للمزادات أن هذين القرطَين المرصّعين، سيكونان أكثر ندرة من أحجار #الألماس نفسها، فطرحت كلاً منهما على حدة في بادىء الأمر.

لكنّ ندرة نوعهما، دفعت مشترياً في مزاد جنيف الربيعي بسويسرا، إلى دفع 57.4 مليون دولار أميركي ثمناً لهما معاً، وهو سعر غير مسبوق، وفق ما نقله موقع بي بي سي الإخباري.

ويزن كل من القرطين ذوَي الشكل الكمثري، والملقبين باسمَي أبولو وأرتميس، 16 قيراطاً، حيث استُخرجا من جنوب إفريقيا.

ويختلف القرطان في لونهما؛ إذ إن أرتميس وردي اللون، وأبولو أزرق، وهو ما يميزهما؛ إذ إن الماس الملوّن نادر للغاية ويثير الإعجاب على نحو هائل، بحسب ما ذكره رئيس دار “سوذبي” ديفيد بينيت.

وأضاف أن ” كلاً منهما في حد ذاته نادرٌ للغاية، ولكن بجمعهما معاً، فهما لم يسبق لهما مثيل ومُذهلان تماماً”.

وقد بيع القرطان إلى مُشترٍ لم تُعلن هويّته، ولكنهما سيظلان معاً زوجاً من الأقراط.

ويختلف أبولّو وأرتميس في أمر حاسم واحد؛ وهو سعر كلٍ منهما، حيث بِيع أبولّو بمبلغ 42.5 مليون دولار، بينما بِيع أرتميس نظير 15.5 مليون دولار.

ويعد اللون الأزرق الزاهي الخالص لأبولّو، الذي استُخرِج من منجم كولينان أكثر نُدرة، ومن ثم فقد استحق سعراً أكثر من أرتميس ذي اللون الوردي المُركّز.

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