زعم أن لا علاقة له بالنظام و أن أعماله خيرية .. محكمة أوروبية ترفض طعن ثاني أكبر لص في سوريا و تثبت العقوبات المفروضة عليه

أيدت المحكمة العامة للاتحاد الاوروبي الخميس، العقوبات المفروضة على ابن عمر بشار الاسد، رامي مخلوف، رجل الاعمال الذي يُعتبر ممول رئيسي للنظام.
وفي عام 2011، فرض المجلس الأوروبي إجراءات لمنع مخلوف من دخول أراضي الاتحاد الأوروبي أو المرور عبرها، بالاضافة إلى تجميد أمواله وموارده الاقتصادية.
وطعن مخلوف على العقوبات التي فرضت عليه في المحكمة، بحجة أنه تقاعد من عالم الأعمال وأنه يهب نفسه للأنشطة الخيرية، كما أنه زعم أنه لم يعد مرتبطاً بنظام الأسد في سوريا.
وخلصت المحكمة إلى أن مخلوف “مازال رئيساً لسيرياتيل، شركة الهواتف المحمولة الرائدة في سوريا، وأنه بالتالي، رجل أعمال بارز″.
كما ذكرت المحكمة أنها حصلت من المجلس الاوروبي على أدلة كافية تُظهر أن مخلوف مازال مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً بالنظام السوري ويوفر له الدعم الاقتصادي. (DPA)
أكبر لص عليه من الله ما يستحق
أعمال خيرية؟
كدفعة رواتب الشبيحة مثلا
رامي مخلوف قبل الاحداث، الدخل الشهري من خلال الخلوي فقط ٦٠ مليار ليرة.
انشاء الله يتابع الوطنيين بالساحل دعمهم لذيل الكلب حتى لا يبقى بيت بدون ساعة حائط.
خلي الموالين لهذا الكلب عم يموتوا بحصرتهم واولادهم عم تفطس كرمال صباط الاسد بكرا الاسد ولمن عامي نفسو عن الحقيقة يلمى تخلص ساعتو والاحداث المتوالية في المنطقة تدل على ذلك ان هناك طبخة عالمية على نار هادئة ستكون زفرتها التي يزيلونها هي بشار الاسد وسيبقى من مواليين الاسد تحت رحمة الله ورحمة من تبقى من الشعب السوري خليكون نايمن لا تصحوا لو فيكم عاقل الان بتجلسوا بببيوتكم وبتعملوا اضراب بمنطقة الساحل بدون عنف ولا تظاهر فقد اوقفوا انشطة الحياة في الساحل اسبوع وسترون النتيجة