زعم أن لا علاقة له بالنظام و أن أعماله خيرية .. محكمة أوروبية ترفض طعن ثاني أكبر لص في سوريا و تثبت العقوبات المفروضة عليه

أيدت المحكمة العامة للاتحاد الاوروبي الخميس، العقوبات المفروضة على ابن عمر بشار الاسد، رامي مخلوف، رجل الاعمال الذي يُعتبر ممول رئيسي للنظام.

وفي عام 2011، فرض المجلس الأوروبي إجراءات لمنع مخلوف من دخول أراضي الاتحاد الأوروبي أو المرور عبرها، بالاضافة إلى تجميد أمواله وموارده الاقتصادية.

وطعن مخلوف على العقوبات التي فرضت عليه في المحكمة، بحجة أنه تقاعد من عالم الأعمال وأنه يهب نفسه للأنشطة الخيرية، كما أنه زعم أنه لم يعد مرتبطاً بنظام الأسد في سوريا.

وخلصت المحكمة إلى أن مخلوف “مازال رئيساً لسيرياتيل، شركة الهواتف المحمولة الرائدة في سوريا، وأنه بالتالي، رجل أعمال بارز″.

كما ذكرت المحكمة أنها حصلت من المجلس الاوروبي على أدلة كافية تُظهر أن مخلوف مازال مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً بالنظام السوري ويوفر له الدعم الاقتصادي. (DPA)

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