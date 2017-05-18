عائدات مانشستر يونايتد من الدوري الإنكليزي تقترب من المليار باوند

أصبح نادي #مانشستر_يونايتد على بعد من 129 مليوناً و 700 ألف جنيه إسترليني، ليصل إجمالي ما جنته خزينته من عائدات #الدوري_الإنكليزي الممتاز إلى مليار باوند إسترليني، وفق ما كشفته وسائل إعلام محلية.

ويعتبر “اليونايتد” أكثر الأندية الإنكليزية استفادة من عائدات الدوري، والتي تشمل بشكل أساسي على حقوق البث التلفزيوني، بعدما حصل منذ النسخة الأولى في موسم (1992-1993) وحتى حصته من الموسم المنصرم على 870 مليون جنيه إسترليني نظير حصوله على لقب الدوري الممتاز 13 مرة والوصافة في مرات عديدة.

وبحسب السلم المعتمد من قبل رابطة الدوري الممتاز لتوزيع العائدات السنوية للبطولة على الأندية المشاركة فيها، فان كل نادٍ سينال على الاقل 100 مليون جنيه إسترليني، بينما تصل حصة البطل نادي تشيلسي إلى 150 مليون باوند ، أما أصحاب المراكز الأربعة الموالية فنصيب كل واحد يتجاوز الـ 100 مليون باوند، وهو ما يجعل الرصيد الإجمالي الذي ناله مانشستر يونايتد مرشحاً لكسر حاجز المليار باوند للمرة الاولى في تاريخ المسابقة المحلية .

وعلى بعد جولة واحدة عن نهاية بطولة الدوري الممتاز، يحتل مانشستر يونايتد المركز السادس مع وجود مباراة مؤجلة قد تساعده على تحسين ترتيبه النهائي في سلم الترتيب في حال كسب نقاطها .

هذا واستفاد مانشستر يونايتد كثيراً من تربعه على عرش الدوري لسنوات طويلة، وامتلاكه لشعبية جارفة داخل وخارج بريطانيا، من رفع حصته من تركة البطولة، خاصة في ما يتعلق بحقوق البث التلفزيوني، والتي يرسم سلمها اعتماداً على جماهيرية النادي وعدد مبارياته التي يتم بثها كل أسبوع.

وبحسب التقرير الذي نقلته صحيفة إيلاف عن صحيفة “الدايلي ميل” البريطانية، فإن العائدات الإجمالية للدوري الإنكليزي الممتاز تقاسمها 49 ناديًا، فضلاً عن حصة رابطة الدوري التي بلغت 23 مليون باوند إسترليني.

ويتصدر مانشستر يونايتد الترتيب بـ 870 مليون جنيه ثم أرسنال بـ 842 مليوناً، يليهما ليفربول بـ 815 مليوناً وتشيلسي بنفس الحصة تقريباً، ثم توتنهام هوتسبير الذي استفادت خزينته من 750 مليون باوند إسترليني.

ويعتبر ناديي لوتون تاون و نوتس كاونتي أقل الأندية التي شاركت في بطولة “البريميرليغ” حصولاً على عائداته، والتي تبلغ مليوناً و 493 ألف جنيه إسترليني.

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